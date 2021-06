US-Anleihen geben wieder nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben und damit einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüsst. Die Aussicht auf einen freundlichen Handelsauftakt an der New Yorker Aktienbörse belastete die Festverzinslichen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab um 0,09 Prozent auf 132,12 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,50 Prozent.