US-Anleihen geben zu Wochenbeginn nach

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 119,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 2,82 Prozent. Dabei warf die mit Spannung erwartete Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch bereits ihre Schatten voraus.