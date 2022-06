Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel zugelegt. Sie profitierten von hohen Kursverlusten an den heimischen Aktienmärkten. Anleger setzten angesichts der Sorgen um eine Rezession auf als sicher geltende Anlagen. Konjunkturdaten aus den USA fielen schwächer aus als erwartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,47 Prozent auf 115,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen gab im Gegenzug auf 3,31 Prozent nach. Am Dienstag war sie mit 3,49 Prozent auf den höchsten Stand seit elf Jahren gestiegen.