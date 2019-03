US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig bewegt. Ein überraschend schwacher Anstieg der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft konnte die Kurse nicht nennenswert bewegen. Zum Handelsauftakt hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP gemeldet, dass in der Privatwirtschaft im Februar 183 000 neue Stellen geschaffen wurden und damit etwas weniger als erwartet.