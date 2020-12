Zu Handelsbeginn hatten noch die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten aus den USA belastet. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend gefallen. In der Woche bis zum 26. Dezember stellten 787 000 Amerikaner Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das waren 19 000 weniger als in der Vorwoche. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf 835 000 gerechnet./he/jsl/he

(AWP)