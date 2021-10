US-Anleihen: Ins Plus gedreht - Inflationsdaten belasten nur kurz

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zwischenzeitliche Verluste wettgemacht. Neue Inflationszahlen haben damit nur vorübergehend auf die Stimmung gedrückt. Vielmehr setzten die Anleihekurse zuletzt ihre Gegenbewegung nach der Talfahrt in den letzten Wochen fort. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,04 Prozent auf 131,19 Punkte zu. Zehnjährige Papiere rentierten mit 1,55 Prozent. Die Rendite liegt damit etwas unter dem in dieser Woche erreichten Fünfmonatshoch von 1,63 Prozent.