Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag im Handelsverlauf ins Plus gedreht. Zunächst waren sie vor dem Hintergrund starker Konjunkturdaten unter Druck geraten. Dann hätten sich aber Zweifel breit gemacht, ob diese für eine Änderung der Notenbankpolitik in den Vereinigten Staaten ausreiche, hiess es am Markt.