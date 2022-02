US-Anleihen: Kaum Bewegung nach Fed-Protokoll

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed hat die US-Staatsanleihen am Mittwoch kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) lag mit 0,02 Prozent im Plus bei 125,77 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,05 Prozent. Sie bewegt sich damit weiterhin in der Nähe ihres höchsten Standes seit Mitte 2019.