US-Anleihen: Kaum Bewegung nach Renditehoch am Vortag

Am US-Anleihemarkt hat sich am Donnerstag im späten Handel nicht mehr viel getan. Nach zunächst steigenden Kursen gaben diese die Gewinne anschliessend wieder grösstenteils ab. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) lag zuletzt mit 0,02 Prozent leicht im Plus bei 127,70 Punkten. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten mit 1,83 Prozent, nachdem am Mittwoch ein Zweijahreshoch von 1,9 Prozent erreicht worden war.