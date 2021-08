US-Anleihen: Kaum Bewegung zum Wochenauftakt

US-Staatsanleihen sind am Montag wenig bewegt in die neue Handelswoche gestartet. Andere Anlageformen wie etwa Aktien waren in einem freundlichen Umfeld an den Finanzmärkten gefragt und so waren die als sicher geltenden US-Anleihen bei Anlegern nicht weit oben auf der Wunschliste. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,06 Prozent auf 134,20 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,255 Prozent.