US-Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Nur in längeren Laufzeiten konnten die Papiere an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und etwas zulegen. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.