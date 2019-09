US-Anleihen kaum verändert

US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch zu Handelsbeginn wenig bewegt. Nur in den längeren Laufzeiten gab es leichte Kursverluste. Ein etwas stärkerer Anstieg der amerikanischen Erzeugerpreise im August konnte die Kurse zum Auftakt nicht nennenswert bewegen. Im Handelsverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.