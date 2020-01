US-Anleihen kaum verändert

US-Staatsanleihen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet. Nur in den langen Laufzeiten gab es leichte Kursgewinne. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am US-Rentenmarkt. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im weitere Handelsverlauf wird nur der Markit-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht, der am Markt weit weniger Relevanz besitzt als der ISM-Einkaufsmanagerindex.