US-Anleihen kaum verändert

US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Die Sorge vor den Folgen des Coronavirus bleibt ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Allerdings waren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen nicht mehr so stark gefragt wie am Vortag.