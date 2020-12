US-Anleihen: Kaum verändert im frühen Handel

Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Die kräftigen Kursverluste vom Vortag sind damit vorerst gestoppt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel, nachdem sich auch am New Yorker Aktienmarkt wenig Bewegung zum Auftakt angedeutet hat. Im Leitindex Dow Jones wurden leichte Kursverluste erwartet.