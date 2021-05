US-Anleihen: Kursgewinne im frühen Handel

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt wenig. So ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter gesunken und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Andererseits trübte sich die Stimmung in der Industrie in der Region Philadelphia stärker als erwartet ein.

Am Vortag waren die Anleihekurs nach der Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank (Fed) noch gefallen. Dort deutet sich an, dass einige der Notenbanker in absehbarer Zeit über eine etwas weniger grosszügige Geldpolitik diskutieren wollen. Allerdings müsse sich dazu die konjunkturelle Erholung von der Corona-Pandemie fortsetzen, heisst es einschränkend./jsl/jkr/he

(AWP)