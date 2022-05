US-Anleihen: Kursverluste weiten sich aus

Marktteilnehmer begründeten die Schwäche der Staatsanleihen vor allem mit einer Gegenbewegung zu den teils deutlichen Kursgewinnen an den Vortagen. Auch die Stimmung an den Aktienbörsen war an diesem Freitag wesentlich besser als zuletzt. Das belastete als sicher empfundene Wertpapiere wie Staatsanleihen.

Preisdaten vom Aussenhandel bestätigten vor dem Wochenende die zuletzt zu beobachtende Tendenz leicht rückläufiger Inflationsraten, wenn auch von sehr hohem Niveau aus. Bei dem von der Universität Michigan erhobenen Konsumklima blieben die Inflationserwartungen der Verbraucher im Mai stabil auf hohem Niveau. Bisher sehen Fachleute keinen Spielraum für die US-Notenbank Fed, von ihrem eingeschlagenen Straffungskurs nennenswert abzuweichen./bek/he

(AWP)