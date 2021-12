US-Anleihen: Kursverluste zum Start

Die freundlich erwartete Eröffnung der US-Aktienmärkte belastete die Anleihen. Für etwas Zuversicht sorgte die Nachricht, dass US-Präsident Joe Biden mit Senator Joe Manchin noch einmal über sein Billionen Dollar schweres Klima- und Sozialpaket sprechen will. Bisher blockiert der demokratische Senator Bidens Pläne.

Neben der ungewissen Zukunft des Pakets hat die schnelle Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron zuletzt für Verunsicherung gesorgt. Schätzungen zufolge entfielen rund 73 Prozent der neuen Corona-Fälle in den USA in der vergangenen Woche auf Omikron. Ein abermaliges Herunterfahren des öffentlichen Lebens wird in den Vereinigten Statten allerdings nicht erwartet./jsl/bgf/jha/

(AWP)