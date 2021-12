US-Anleihen legen deutlich zu

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gegangen. Sichere Anlagen waren gefragt, weil die Stimmung an vielen Aktienbörsen trübe war. Auch in den USA dürften die Börsen mit Kursabschlägen starten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,19 Prozent auf 130,45 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,48 Prozent.