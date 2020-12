US-Anleihen legen etwas zu

Marktbeobachter verwiesen auf neue Daten zur Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Wegen der aktuell steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen wurden in den USA Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verschärft. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen.

Ausserdem habe die Sorge vor einem Scheitern der Verhandlungen für ein Brexit-Handelsabkommen den Festverzinslichen generell Auftrieb verliehen, hiess es am Markt. Nach wie vor gibt es keinen Durchbruch im angestrebten Handelsabkommen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union. In einem Spitzengespräch am Mittwochabend setzten sich beide Seiten eine letzte Frist bis Sonntagabend. Die EU-Kommission schlug unterdessen Notmassnahmen vor, die im Falle eines No-Deal-Brexit in Kraft treten sollen./jkr/jha/

(AWP)