US-Anleihen legen etwas zu

US-Staatsanleihen sind zu Handelsbeginn am Mittwoch moderat gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,09 Prozent auf 136,53 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 1,12 Prozent und bewegte sich damit nur etwas unter dem am Vortag erreichten, höchsten Stand seit März 2020 bei 1,18 Prozent. Im späten Handel am Dienstag war die Rendite etwas unter Druck geraten, nachdem zehnjährige Staatsanleihen bei der monatlichen Versteigerung durch das Finanzministerium stark nachgefragt worden waren.