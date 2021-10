US-Anleihen legen etwas zu

US-Staatsanleihen haben am Montag in einem Umfeld steigender Aktienmärkte ebenfalls etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) drehte mit dem Handelsstart an der Wall Street ins Plus, zuletzt legte er um 0,17 Prozent auf 130,56 Punkte zu. Die Rendite dieser zehnjähriger Papiere betrug 1,63 Prozent.