US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Eine allgemein trübe Stimmung an den internationalen Finanzmärkten und die Aussicht auf eine schwächere Eröffnung an der New Yorker Aktienbörse hätten für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren gesorgt, hiess es von Marktbeobachtern.