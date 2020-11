US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Kurse in der ersten Wochenhälfte wegen der Aussicht auf einen wirksamen Corona-Impfstoff noch teilweise stark unter Druck gestanden hatten. Die Gegenbewegung setzte im Vergleich zu den europäischen Märkten etwas später ein, da der US-Rentenmarkt am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen blieb.