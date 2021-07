US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gestiegen. Die Aussicht auf einen etwas schwächeren Wochenauftakt am New Yorker Aktienmarkt habe die Festverzinslichen gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Seit dem frühen Morgen haben starke Kursverluste an der Börse in China die Risikofreude der Anleger belastet und eher defensive Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen gestützt.