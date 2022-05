US-Anleihen legen im frühen Handel zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die Aussicht auf einen schwächeren Auftakt an der New Yorker Aktienbörse. Dies habe die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren gestützt.