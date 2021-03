US-Anleihen legen leicht zu

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Die Renditen stiegen zunächst nicht weiter an, vielmehr sanken sie sogar etwas. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future), der die Kursentwicklung umschreibt, stieg zum Start um 0,05 Prozent auf 133,23 Punkte. Zehnjährige Anleihen rentierten mit 1,43 Prozent.