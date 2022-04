US-Anleihen legen nach Inflationszahlen deutlich zu

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt wurden neue Inflationszahlen als Grund genannt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,53 Prozent auf 120,39 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 2,71 Prozent. Kurz zuvor war sie mit 2,83 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2018 gestiegen.