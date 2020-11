In vielen Teilen der Welt trübt sich die Corona-Lage angesichts steigender Neuinfektionen ein. In New York wurden erneut die Schulen geschlossen, im Süden Australiens tritt ein harter Lockdown in Kraft. Die Millionenstadt Tokio hat die höchste Corona-Alarmstufe ausgerufen. Anleger gehen angesichts solcher Nachrichten in Deckung und laufen als sicher empfundene Häfen an. US-Staatsanleihen etwa gelten als solche./ck/he

(AWP)