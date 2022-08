US-Anleihen legen weiter zu

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag fester in den Handel gestartet und haben damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Allerdings fielen die Gewinne im frühen Handel deutlich schwächer aus als am Mittwoch, als die Kurse nach einem unerwartet starken Rückgang der Inflation in den USA kräftig gefallen waren.