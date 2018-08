US-Anleihen legen zu

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Die Aussicht auf einen schwächeren Auftakt am New Yorker Aktienmarkt habe den Festverzinslichen Auftrieb verliehen, hiess es von Marktbeobachtern. Überraschend gute US-Konjunkturdaten konnten die Kurse der Anleihen hingegen nicht belasten.