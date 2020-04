US-Anleihen legen zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch als Zuflucht der Anleger in unsicheren Krisenzeiten vor allem in längeren Laufzeiten gefragt gewesen. Während die Aktienmärkte wegen der Coronavirus-Pandemie einen neuen Ausverkauf erlebten, flohen die Investoren in Anlagen mit sicherem Charakter, darunter neben den US-Staatsanleihen auch der US-Dollar. Vor allem wegen der Ausbreitung des Virus in den Vereinigten Staaten machten sich an den Börsen wieder Ängste breit. Im Tagesverlauf liess der Schwung insgesamt aber etwas nach.