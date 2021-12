US-Anleihen legen zu - Anleger scheuen wieder Risiken

Die mit Spannung erwarteten Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) vom Vorabend waren an den Märkten zunächst überwiegend positiv aufgenommen worden. Die Fed will ihren Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik beschleunigen und im kommenden Jahr rascher die Zinsen anheben. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt einen 39-jährigen Höchststand markiert hat. Die US-Notenbank sieht die Teuerung nicht mehr als nur zeitweiliges Problem.

Am Donnerstag jedoch zeigten sich die Anleger wieder risikoscheu. Davon profitierten die als sicher geltenden US-Anleihen. Für Irritation sorgte, dass sich die britische Notenbank unerwartet deutlich gegen die hohe Inflation stemmt und überraschend ihren Leitzins erstmals in der Corona-Pandemie angehoben hat. Im Euroraum aber ist ein Ende des Zinstiefs nicht in Sicht. Für den Aktienmarkt wirke dieser geldpolitische Flickenteppich verunsichernd und damit "nicht gerade vertrauensbildend", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets./la/men

(AWP)