US-Staatsanleihen sind am Silvester mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg am Freitag um 0,04 Prozent auf 130,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 1,50 Prozent.