US-Anleihen legen zu - Rendite unter zwei Prozent

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die angespannte Lage an der ukrainisch-russischen Grenze sorgte für rege Nachfrage nach als sicher empfundenen Anlagen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,35 Prozent auf 126,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel wieder unter die Marke von zwei Prozent und betrug 1,98 Prozent.