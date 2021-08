US-Anleihen legen zu - trübe Stimmung an den Finanzmärkten stützt

Kursverluste an den asiatischen und europäischen Börsen und die Aussicht auf eine schwächere Eröffnung an der New Yorker Aktienbörse sorgten für Auftrieb bei US-Staatspapieren. Gestützt wurde die stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren auch durch enttäuschende US-Konjunkturdaten.

Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt wurde bekannt, dass die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im Juli stärker als erwartet gesunken waren. Die Daten reihten sich ein in weitere US-Konjunkturdaten, die in den vergangenen Handelstagen enttäuschend ausgefallen waren.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus zunächst auf Konjunkturdaten gerichtet. Die Anleger warten auf Kennzahlen zur US-Industrieproduktion, bevor am Abend ein Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell das Interesse der Anleger am US-Rentenmarkt auf sich ziehen dürfte./jkr/jsl/jha/

(AWP)