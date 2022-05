US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre Vortagsverluste angeknüpft. So fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zu Handelsbeginn um 0,11 Prozent auf 118,53 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,03 Prozent. Vor etwa einer Woche war sie mit 3,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2018 geklettert.