US-Anleihen: Leichte Verluste

Allgemein waren die Anleger in den vergangenen Tagen an den Finanzmärkten wieder mutiger und die Ängste vor einer möglichen baldigen Straffung der US-Geldpolitik wieder kleiner geworden. Rekorde einiger US-Aktienindizes waren daher auch am Dienstag wieder die Folge. Konjunkturseitig kamen enttäuschende Daten vom US-Immobilienmarkt, deren Einfluss auf den Anleihemarkt aber überschaubar blieb.

Mit Spannung wird nun bereits auf das alljährliche Notenbankertreffen von Jackson Hole geblickt, das am Donnerstag beginnt und wegen der ungünstigeren Corona-Lage erneut per Videokonferenz abgehalten wird. Am Freitag will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden. Angesichts der wieder verschärften Corona-Lage gehen viele Anleger eher nicht davon aus, dass dieser deutlichere Signale als zuletzt für einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik geben wird./tih/he

(AWP)