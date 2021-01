US-Anleihen: Leichte Verluste - Stimmungsaufhellung an den Aktienmärkten

An den Aktienmärkten war die Stimmung besser als zu Wochenbeginn. Die Risiken in der Corona-Krise bleiben jedoch hoch. Verwiesen wird auf Engpässe in der Impfstoffproduktion, hohe Infektionszahlen und Risiken durch mutierte Corona-Varianten. Zudem ist der Umfang des geplanten Corona-Hilfspakets der USA ungewiss. Die neue Regierung strebt ein Volumen von 1,9 Billionen Dollar an, die Republikaner im Kongress halten den Betrag für zu hoch.

Daten vom Immobilienmarkt zeigten unterdessen, dass die Corona-Krise dem US-Häusermarkt nach wie vor wenig anhaben kann. Vielmehr setzt sich der Preisanstieg fort oder beschleunigt sich sogar. Fachleute nennen mehrere Gründe für das Phänomen, darunter die niedrigen Hypothekenzinsen und die Nachfrage nach Wohnraum wegen des Trends hin zum Homeoffice./la/he

(AWP)