US-Anleihen leiden unter anhaltenden Inflationssorgen

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag weiter gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab um 0,14 Prozent auf 130,78 Punkte nach und knüpfte damit an seine Ende letzter Woche erzielten Verluste an. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg zuletzt auf 1,58 Prozent.