US-Anleihen mit Kursverlusten

An den Finanzmärkten richtet sich der Fokus der Anleger zunehmend auf neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA, die am Mittwoch erwartet werden. Die hohe US-Inflation ist der Grund für den schnellen Anstieg der Leitzinsen in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Die Preisdaten könnten Rückschlüsse auf das Tempo weiterer Zinsschritte durch die US-Notenbank erlauben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen sorgt auch bei den Renditen für Staatsanleihen für Auftrieb.

Konjunkturdaten vom Tage blieben beim Handel mit US-Anleihen hingegen ohne Folgen für die Kursentwicklung. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass sich der Rückgang der Produktivität der US-Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresbeginn abgeschwächt hatte. Die Entwicklung war am Markt erwartet worden./jkr/jsl/jha/ajx/he

(AWP)