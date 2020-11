US-Staatsanleihen sind am Montag recht solide in die neue Handelswoche gestartet. Während am Aktienmarkt in New York Gewinnmitnahmen das Bild prägten, blieb die Nachfrage nach den als sicher geltenden Rentenpapieren der Vereinigten Staaten relativ robust. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,01 Prozent auf 138,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,84 Prozent.