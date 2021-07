US-Anleihen: Rendite entfernt sich von Fünfmonatstief

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn deutlich gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,31 Prozent auf 133,41 Punkte. Die gegenläufige Rendite erholte sich in dieser Laufzeit mit einem Sprung auf 1,36 Prozent. Die Rendite hat sich damit spürbar von ihrem am Vortag markierten Fünfmonatstief bei 1,25 Prozent entfernt.