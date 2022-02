US-Anleihen: Rendite steigt wieder über zwei Prozent

US-Staatsanleihen sind am Dienstag angesichts einer freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten unter Druck geraten. Die Rede war von leichter Entspannung in der Ukraine-Krise. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,25 Prozent auf 125,67 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug wieder über die Marke von zwei Prozent und bewegte sich in der Nähe ihres höchsten Standes seit Mitte 2019.