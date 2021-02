US-Anleihen: Renditeanstieg kommt vorerst zum Stillstand

In den USA ist der rasante Zinsanstieg der vergangenen Tage vorerst zum Stillstand gekommen. Am Freitag fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 1,46 Prozent, nachdem sie am Vortag auf ein Einjahreshoch von 1,55 Prozent gestiegen war. Die Anleihekurse legten zu: Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) erhöhte sich um 0,22 Prozent auf 133,85 Punkte.