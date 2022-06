US-Anleihen: Renditen geben leicht nach

Der Zinsauftrieb in den USA hat sich am Dienstag zunächst etwas abgeschwächt. Die Renditen am Anleihemarkt gaben zu Handelsbeginn etwas nach. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten mit 3,33 Prozent und damit etwas unter dem am Vortag markierten Höchststand seit elf Jahren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im Gegenzug um 0,43 Prozent auf 115,78 Punkte.