US-Anleihen: Renditen ziehen wieder an

Am US-Anleihemarkt ziehen die Zinsen wieder spürbar an. Am Dienstag stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in der Spitze bis auf 1,77 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2020. Im Verlauf liess der Schwung dann aber wieder etwas nach, zuletzt rentierten sie noch mit 1,73 Prozent. Mit den steigenden Renditen gingen fallende Anleihekurse einher. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab zuletzt um 0,15 Prozent auf 131,18 Punkte nach.