US-Anleihen rutschen leicht ins Minus

Angesichts einiger erfreulicher Unternehmensnachrichten hat die Risikoneigung der Anleger im Handelsverlauf wieder etwas zugenommen. Damit notierten zuletzt alle wichtigen Aktienindizes an der Wall Street moderat im Plus, während die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren entsprechend sank.

Derweil geht die Debatte über eine angemessene Reaktion der US-Notenbank auf die hohe Inflation weiter. Nachdem der regionale Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, am Wochenende mit offensiven Äusserungen überrascht hatte, ruderte er nun etwas zurück. Seine bevorzugte Option für die kommende März-Zinssitzung sei nicht ein grosser Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte, sagte Bostic. An den Märkten halten sich hartnäckig Spekulationen, die Fed könnte ihre Zinswende mit einem grossen Schritt einleiten.

Der regionale Fed-Chef von Philadelphia, Patrick Harker, sprach sich in einem Interview für insgesamt vier Zinsschritte in diesem Jahr aus, an den Märkten werden sogar bis zu fünf Anhebungen erwartet. Fed-Chef Jerome Powell hatte auf der letzten Zinssitzung sogar eine noch raschere Zinswende nicht gänzlich ausgeschlossen. Allerdings deuten viele Äusserungen hochrangiger Notenbanker darauf hin, dass sich die Fed alle Möglichkeiten offen halten will, anstatt sich schon jetzt auf einen Zinspfad festzulegen./la/he

(AWP)