US-Anleihen: Stagnation nach jüngsten Verlusten

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel fast gar nicht bewegt. Börsianer sprachen von einer Stabilisierung nach den jüngsten Verlusten. Neue Konjunkturdaten fielen eher ernüchternd aus. So erholte sich die Bautätigkeit in den USA im Mai unter dem Strich nur leicht von ihrem Einbruch in der Corona-Krise.