US-Anleihen starten etwas schwächer in die Fed-Woche

Im Schlepptau starker Kursgewinnen an der japanischen Börse und Aufschlägen an den europäischen Aktienmärkten konnten die US-Aktienindizes am Montag weitere Rekorden nachlegen. Der Schwung flachte dort aber ab, im Verlauf wurde es nach den Kursgewinnen der Vorwoche verhaltener an den Aktienbörsen - und dies kam Anleihen wieder etwas zu Gute.

Ereignis der Woche ist an den Märkten die Zinssitzung der Fed am Mittwoch. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank den Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen zur Konjunkturstützung einläutet. Konjunkturdaten standen dem am Montag nicht im Wege: Die am ISM-Index gemessene Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Oktober zwar leicht eingetrübt, dies aber etwas weniger stark als von Experten befürchtet./tih/he

(AWP)